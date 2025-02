Sfregiano al volto un 20enne con un coltello e scappano: si cercano i responsabili

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Nella serata di ieri, mercoledì 12 febbraio, un 20enne è stato aggredito e ferito al volto con un coltello a San Martino in Strada, in provincia di Lodi, poco dopo le 21:30. Il ragazzo è stato portato in ospedale per accertamenti e saturare la ferita.

Nello specifico, i fatti relativi all'aggressione sembrano essersi verificati in via Mattei, nei pressi del camposanto cittadino. Secondo le prime testimonianze disponibili, il ragazzo di 20anni sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei di nazionalità egiziana. La violenza si sarebbe verificata in seguito a una lite scoppiata tra i ragazzi, le cui motivazioni rimangono ancora ignote agli investigatori. In seguito alla rissa, il 20enne, anch'egli di nazionalità egiziana, sarebbe stato ferito al volto con un coltello impugnato da uno dei ragazzi.

Poco dopo l'aggressione, sono giunti sul posto gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri. All'arrivo degli agenti sul posto, però, non vi era più traccia dei responsabili che si erano dati alla fuga subito dopo aver commesso la violenza. Il 20enne, ferito non gravemente, è stato quindi trasportato al pronto soccorso del Maggiore di Lodi per accertamenti e per suturare la ferita.

Sta adesso ai carabinieri, che hanno cercato anche nelle vicinanze della scena della colluttazione il coltello che avrebbero utilizzato gli aggressori per ferire il ragazzo, il compito di ricostruire a dinamica dell’accaduto e identificare gli aggressori.