Sfonda la recinzione del campo volo con l’ultraleggero e finisce in mezzo alla strada Per un errore nella manovra di atterraggio, un uomo si è schiantato contro la recinzione del campo volo di Carzago, nel Bresciano. L’ultraleggero è finito in mezzo alla strada provinciale, ma per fortuna non ha provocato altri danni.

A cura di Enrico Spaccini

Stava compiendo delle manovre all'interno del campo volo di Carzago della Riviera, una frazione di Calvagese, in provincia di Brescia. Un calcolo sbagliato o un errore di distrazione hanno portato il pilota 64enne a schiantarsi contro la recinzione. L'ultraleggero ha abbattuto la rete ed è finito sulla carreggiata della strada provinciale. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 dicembre, e nessun altro sembra essere rimasto coinvolto nell'incidente.

Stando alle prime informazioni, il pilota non avrebbe riportato ferite particolari. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Desenzano e la polizia locale di Calvagese-Muscoline, oltre all'ambulanza di Garda Emergenza. Per il 64enne non è stato necessario il ricovero, visto che non aveva riportato particolari ferite.

Un errore nella manovra di atterraggio

L'incidente è stato probabilmente causato da un errore di valutazione nel corso di una manovra d'atterraggio. Il pilota ha perso il controllo del suo ultraleggero, un Piper PA-28 Cherokee, ed è finito contro la recinzione dell'aviosuperficie Sorlini di Carzago della Riviera. L'impatto è stato abbastanza forte da portare il velivolo in mezzo alla strada provinciale 78.

Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno e i conducenti delle auto sopraggiunte più tardi hanno potuto evitare con facilità il mezzo bloccato al centro della carreggiata.

L'ultraleggero che si è schiantato a Milano

Poche settimane fa era accaduto un incidente simile a un uomo di 81 anni che si è schiantato a Biassono, nella città metropolitana di Milano. Anche in quel caso si è trattato di un errore di manovra durante l'atterraggio e il pilota ne è uscito solo con qualche escoriazione.