Auto finisce fuori strada e si schianta contro un muro: morto un uomo Un uomo di 76 anni è morto dopo un incidente stradale in provincia di Lecco: ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori dalla careggiata andando a scontrarsi con un muro.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Terribile incidente stradale nella giornata di oggi, venerdì 30 dicembre 2022, a Valsassina, comune in provincia di Lecco. Un uomo di 76 anni è morto dopo che ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada. Nonostante il tempestivo intervento dei medici e paramedici del 118, per l'anziano non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Stando alle prime informazioni pervenute fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 11 a Moggio (Lecco) in via Ingegner Carlo Rancilio. La zona si trova vicino al piazzale dove c'è la funivia per Artavaggio. A un certo punto, il conducente – di cui non sono state diffuse le generalità – ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori dalla carreggiata. Si è poi schiantato contro un muro.

L'incidente potrebbe essere stato causato da un malore

La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elicottero che è partito dall'ospedale Papa Giovanni XXIII. Nonostante l'impiego di forze, il 76enne è stato trovato morto. Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: non ci sarebbero altre auto coinvolte.

Questo fa pensare che all'origine ci sia un malore. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere un quadro più preciso dell'intera vicenda. Oltre agli operatori sanitari del 118 e alle forze dell'ordine, c'erano anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere l'auto così da consentire la normale ripresa della circolazione.