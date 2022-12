Operaio precipita da un’impalcatura e batte la testa: portato d’urgenza in ospedale Un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito in un capannone nel Bresciano dopo che è caduto da un’impalcatura e ha fatto un volo di tre metri e mezzo.

A cura di Ilaria Quattrone

Un operaio è caduta da un'impalcatura e ha battuto la testa: è successo a Castel Mella, comune in provincia di Brescia, nella mattinata di oggi, martedì 20 dicembre 2022. L'uomo è stato trasferito d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia dove è ancora ricoverato. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'agenzia di tutela della salute (Ats) del territorio.

Stando alle prime informazioni pervenute, l'incidente si è verificato intorno alle 10.10 nel capannone della Brescia Espansi Srl che si trova in via Padania. L'operaio, che ha 57 anni, è un dipendente di una ditta esterna. Mentre si trovava su un'impalcatura avrebbe – secondo i primi rilievi – perso l'equilibrio e fatto un volo di circa tre metri d'altezza. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi che hanno poi chiamato le forze dell'ordine.

L'operaio trasferito d'urgenza in ospedale per alcuni traumi alla testa

La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze. Gli operatori, dopo aver fornito le prime cure sul posto, ha valutato di trasferire l'uomo in codice rosso. Avrebbe riportato alcuni traumi alla testa, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Non sembrerebbe nemmeno essere in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia di Roncadelle hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica e non solo. Insieme ai tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats cercheranno di capire se sono state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.