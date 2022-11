Precipita un aereo vicino a Milano: forse un errore di manovra durante l’atterraggio Al comando un uomo di 81 anni, che nell’impatto avvenuto a Biassono (Milano) ha riportato solo lievi escoriazioni. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto sarebbe dovuto a un errore di manovra.

Il velivolo precipitato a terra a Biassono (Milano)

È precipitato a terra a Biassono, in provincia di Milano.

È successo oggi intorno alle 11 di mattina nella zona intorno a via Locatelli: i Carabinieri di Biassono sono intervenuti a seguito della segnalazione della caduta di un velivolo monoposto ultraleggero, ricevuta da parte di un privato cittadino che risiede nei dintorni. Un uomo di 81 anni che pilotava un aereo di piccole dimensioni, e che all'improvviso si è schiantato verso il suolo.

La motivazione? Probabilmente un errore di manovra durante l'atterraggio. Sul posto, intanto, si sono precipitati anche i Vigili del Fuoco di Lissone, la Croce Bianca di Biassono e si è alzato in volo l'elisoccorso da Como. Il pilota del piccolo aereo ha riportato solo lievi escoriazioni, e per questo ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Il disastro aereo di San Donato nell'ottobre del 2021

Una storia a lieto fine, insomma. Che però riporta alla mente a quella drammatica e dal finale tragico del 3 ottobre 2021, quando un aereo privato si schiantò nelle campagne di San Donato (Milano) dopo essere appena decollato dall'aeroporto di Linate. Persero la vita otto persone, tra cui il comandante del velivolo (e tra gli uomini più ricchi della Romania, con un patrimonio di oltre 3 miliardi di euro) Dan Petrescu.

Con lui a bordo dell'aereo Pilatus Pc-12 diretto a Olbia, nella villa del noto imprenditore, c'era anche la sua famiglia: ovvero la moglie Regina Dorotea Balzat Petrescu, 65 anni, cittadina francese, e il figlio 30enne Dan Stefan. Gli altri passeggeri erano amici di famiglia: l'italiano Filippo Nascimbene, 3enne originario del Pavese, la moglie Claire Alexandrescou e il figlio di appena un anno Raphael. Infine la nonna del piccolo, Miruna Anca Wanda Lozinschi, e un amico del figlio dell'imprenditore, il canadese Julien Brossard.