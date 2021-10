Aereo da turismo si schianta contro palazzo: resti umani nell’area, 8 vittime. Tra loro un bimbo Un aereo da turismo è precipitato nella giornata di oggi, domenica 3 ottobre, a San Donato Milanese (Milano). Sul posto ci sono i soccorsi. Al momento sono coinvolte otto persone, tutte morte. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, si sarebbe schiantato contro un piccolo palazzo. A causa dell’incidente è scoppiato un rogo.

A cura di Ilaria Quattrone

Il palazzo alle fiamme (Fonte: Marco Paretti Fanpage.it)

Un aereo da turismo è precipitato a San Donato Milanese (Milano) nella mattinata di oggi, domenica 3 ottobre. Sulla base di alcuni elementi da Fanpage.it, emerge che il mezzo è caduto accanto a metropolitana e si sarebbe schiantato contro un piccolo palazzo. A causa dell'incidente, si è registrato anche un rogo. Dalle prime informazioni ottenute da Fanpage.it sembrerebbe che le persone coinvolte siano otto: a bordo del piper, un aereo monomotore da turismo, c'erano sei persone più il pilota e il co-pilota che guidava il mezzo. L'azienda regionale comunica che sono tutti morti: sono in corso le operazioni di identificazione, ma sembrerebbe che tra i passeggeri ci fosse un bimbo. Secondo i vigili del fuoco non risultano al momento persone coinvolte oltre a quelle sul velivolo: sempre i vigili informano che l'aereo era partito da Linate e sarebbe dovuto arrivare a Olbia.

Non è ancora chiara la dinamica della vicenda

L'allarme alla centrale operativa di Areu è arrivato alle 13.09: sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di diversi mezzi. Tra via Marignano e via ottobre 2001 sono arrivate quattro ambulanze, un'auto medica e un elicottero. Sul posto anche gli agenti della polizia di Milano, i vigili del fuoco e la polizia locale. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Il palazzo, con il quale si è schiantato il piccolo aereo, è in fiamme e subito dopo hanno preso fuoco anche alcune auto lì vicino. Colonne di fumo sono visibili a diversi chilometri di distanza.

L'aereo aveva motore in fiamme

Alcuni residenti hanno avvertito un grande rumore e poi il botto: "L'ho visto da Rogoredo. Ho sentito il rumore dell'aereo che precipitava e poi lo schianto", commentano alcuni utenti su Facebook. Secondo quanto apprende Fanpage.it, il palazzo era in costruzione, sarebbe stato adibito per parcheggi e uffici. I vigili del fuoco si sono dati subito da fare per spegnere velocemente l'incendio. Non è ancora chiaro cosa possa aver causato lo schianto se un problema al motore o altro. Alcuni testimoni infatti hanno affermato di aver visto l'aereo che "aveva il motore in fiamme".