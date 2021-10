Aereo precipitato a San Donato Milanese: chi sono le otto vittime, tra cui un bambino di un anno Sono state tutte identificate le otto vittime del disastro aereo di oggi 3 ottobre a San Donato Milanese: ai comandi del aereo da turismo precipitato su un edificio in costruzione c’era il famoso imprenditore romeno, nonché uno degli uomini più ricchi del Paese, Dan Petrescu. Con lui moglie e figlio di 30 anni. E ancora, una coppia con un bambino di un anno.

A cura di Giorgia Venturini

A poche ore dall'incidente aereo di oggi 3 ottobre sono state tutte identificate le otto vittime, tra cui un bambino. Si tratta del noto imprenditore romeno Dan Petrescu, la sua famiglia e alcuni suoi amici: a pilotare l'aereo c'era il noto "miliardario ombra" come era chiamato in Romania. Aveva infatti un impero stimato a 3 miliardi di euro ma non era solito mostrare le sue ricchezze. Spesso viaggiava con i mezzi pubblici. Con lui a bordo dell'aereo Pegasus Pc-12 decollato da Linate e diretto a Olbia c'era anche la sua famiglia. Ovvero la moglie Regina Dorotea Balzat Petrescu di 65 anni con cittadinanza francese e il figlio di 30 anni, Dan Stefan, nato a Monaco di Baviera ma dunque con doppia cittadinanza.

Il più piccolo tra le vittime ha un anno

Un'altra famiglia viaggiava sul velivolo: gli amici erano l'italiano Filippo Nascimbene, di 32 anni e originario del Pavese, la moglie Claire Alexandrescou, cittadina francese, e il figlio di appena un anno Raphael. Tra i passeggeri anche la nonna del piccolo, Miruna Anca Wanda Lozinschi, e un amico del figlio dell'imprenditore, il canadese Julien Brossard. Tutti erano diretti in Sardegna nella villa dell'imprenditore: qui li attendeva la madre di Dan Petrescu: l'anziana di 98 anni si trovava nella villa di famiglia e stava aspettando i suoi parenti e amici per trascorrere qualche giorno di vacanza tutti insieme.

Chi era Dan Patrescu, l'uomo più ricco della Romania

La ricchezza di Dan Petrescu è cresciuta soprattutto nel settore immobiliare dove inizia a investire nel 1989: dopo pochi anni il suo patrimonio conta già diverse aree e numerosi edifici, venduti poi a importanti catene commerciali. Così in poco tempo il suo patrimonio ha raggiunto i 3 miliardi di euro. In molti infatti lo avevano definito l'uomo più ricco della Romania. Una ricchezza che però non ostentava, così per tutti era il "miliardario in ombra".