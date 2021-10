Aereo caduto a Milano, in un video si vede lo schianto: il Pilatus cade in picchiata e poi esplode Un video di pochi secondi mostra le fasi finali dell’incidente di domenica 3 ottobre a San Donato Milanese, dove un aereo da turismo è precipitato su un edificio in ristrutturazione. Nel filmato, girato da un automobilista, si vede il velivolo cadere in picchiata. Dopo l’impatto si vede un’esplosione, ma dalle immagini non sembrano esserci tracce di fiamme a bordo prima dell’urto. Otto le persone morte nell’incidente.

A cura di Francesco Loiacono

La caduta in picchiata e poi l'esplosione. Un video di pochi secondi pubblicato dal "Corriere della sera" mostra gli istanti finali dell'incidente di domenica 3 ottobre, quando un aereo da turismo con otto persone a bordo si è schiantato contro un edificio in ristrutturazione vicino alla fermata della metro di San Donato Milanese, alle porte di Milano. Nel filmato, agli atti dell'inchiesta per disastro aereo aperta dalla Procura di Milano, si vede il Pilatus-Pc12 pilotato dal miliardario romeno Dan Petrescu cadere in verticale, completamente fuori controllo, contro l'edificio. Pochi istanti dopo lo schianto si vede una nuvola di fumo alzarsi dal luogo dell'impatto a seguito dell'esplosione del velivolo. Le immagini durano una manciata di secondi e sono state girate da un automobilista che in quel momento stava percorrendo la Tangenziale Est di Milano. Fissano l'orario esatto dello schianto, le 13.07.

Otto le persone morte nel disastro aereo

Queste, così come altre immagini che il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano aveva già acquisito, serviranno ad aiutare gli inquirenti a capire cosa sia accaduto precisamente al pilota Dan Petrescu, che nel tragico incidente ha perso la vita assieme ad altre sette persone: la moglie Regina Dorotea Balzat Petrescu, il figlio di 30 anni, Dan Stefan, l'amico del figlio Julien Brossard e una famiglia composta dal 32enne Filippo Nascimbene, da sua moglie Claire Alexandrescou, dal loro figlio di appena un anno e dalla nonna del piccolo, Miruna Anca Wanda Lozinschi.

La procura ha nominato un consulente tecnico

Il filmato dura pochissimi secondi e le immagini non sono di ottima qualità. Tuttavia non sembrano vedersi segni di fiamme dal motore, come avevano riferito alcuni testimoni. Sarà l'analisi della scatola nera, recuperata sul luogo del disastro aereo, a fornire probabilmente ulteriori elementi utili: al momento è accertato che il pilota non avrebbe lanciato alcun mayday alla torre di controllo dell'aeroporto di Linate, da dove il Pilatus era decollato con destinazione Olbia. I magistrati che indagano sulla vicenda coordinati da Tiziana Siciliana, Mauro Clerici e Paolo Filippini, hanno intanto nominato come consulente il professor Marco Borri, ex docente del Politecnico.