Sfonda la porta di un ristorante a Como per rapinarlo: arrestato 19enne

A Como un ragazzo di 19 anni è stato arrestato perché accusato di aver spaccato il vetro della porta di ingresso di un ristorante ed esserci entrato per rapinarlo.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, lunedì 2 settembre, un ragazzo di 19 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Como perché accusato di tentato furto, porto di armi o oggetti atti a offendere, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il 19enne, che è un cittadino del Marocco, avrebbe sfondato la porta di ingresso di un ristorante che si trova in via Muralto nel centro di Como.

Gli agenti sarebbero stati avvisati da un passante, che ha raccontato di aver visto – intorno alle sei del mattino – il ragazzo distruggere il vetro e successivamente entrare all'interno del locale. I poliziotti sono arrivati immediatamente sul posto. Gli agenti hanno sorpreso l'adolescente con in mano il registratore di cassa. Quando ha visto i poliziotti, il 19enne ha provato a scappare al piano superiore.

Lì ha trovato una porta laterale, dalla quale è uscito. Il giovane è stato comunque raggiunto dagli agenti. Dopo aver abbandonato il cassetto con il fondo cassa, ha provato a scappare nuovamente da una finestra ma è stato ancora bloccato.

Gli investigatori lo hanno portato in Questura dove è stato identificato. Dagli accertamenti è emerso che era già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo, dopo essere stato arrestato, sarà giudicato per direttissima.