Ex guardia giurata entra in un supermercato con una pistola carica di 15 proiettili: arrestato Un ex guardia giurata di 21 anni è entrato nella notte in un supermercato della periferia di Como con una pistola con 15 colpi tenuta nella cintura dei pantaloni.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un ragazzo di 21 anni di Como è stato arrestato con l'accusa di porto abusivo di armi. Il giovane, un ex guardia giurata, questa notte è entrato in un supermercato della periferia di Como aperto 24 ore su 24 con una pistola con 15 colpi tenuta nella cintura dei pantaloni. Ad arrestarlo è stata la polizia di Stato intervenuta nel negozio dopo aver ricevuto una chiamata di allarme.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, al 112 è stato segnalato un 21enne che era entrato nel supermercato con una pistola infilata nella cintura dei pantaloni e ben visibile. Tutto sotto lo sguardo spaventato dei presenti. Quando sono intervenuti gli agenti di polizia, il 21enne è stato fermato in pochissimi secondi: è stato trovato in possesso di una pistola Hecler & Koch calibro 9 x 21 completa di caricatore con 15 proiettili. Dopo i dovuto accertamenti è stato scoperto che il giovane era una ex Guardia Giurata ma privo della regolare licenza in quanto ritirata dopo il suo licenziamento.

Subito per lui è scattato l'arresto ed è stato fissato un processo per direttissima che si è tenuto questa mattina.