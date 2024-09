video suggerito

Ascolta la musica ad alto volume durante la messa, intervengono i poliziotti: li picchia e viene arrestato Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato e denunciato a Como perché durante la messa in Duomo ha iniziato ad ascoltare musica a tutto volume. I fedeli lo hanno invitato a uscire, ma senza successo. È stato necessario l’intervento della polizia. Il 23enne ha tentato la fuga e li ha picchiati. È stato quindi fermato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, domenica 15 settembre, un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Como. Il giovane è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato in stato di libertà per il turbamento di una funzione religiosa. Attualmente è in carcere ed è in attesa del processo per direttissima.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 23enne – un cittadino dell'Egitto – si trovava all'interno del Duomo di Como proprio mentre si stava svolgendo la messa. Avrebbe iniziato ad ascoltare musica ad alto volume sul suo cellulare. I presenti lo hanno quindi invitato a uscire, ma senza successo. Per questo motivo si è rivelato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, lo hanno fermato. Il ragazzo ha però tentato la fuga e ha colpito con diversi pugni i poliziotti che stavano provando a bloccarlo.

Nonostante questo sono riusciti a bloccarlo e portarlo in Questura per identificarlo. Dagli accertamenti è emerso che fosse già noto alle forze dell'ordine. È stato quindi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per il turbamento di una funzione religiosa. Non è chiaro invece se per i poliziotti intervenuti sia stato necessario un ricovero in ospedale e quanti giorni di prognosi siano stati necessari. Nelle prossime ore il giudice del tribunale di Como deciderà quale misura cautelare applicare al 23enne.