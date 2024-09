video suggerito

Aggredito un uomo in centro a Como, 33enne preso a bottigliate: ricercato il responsabile Nella serata di domenica 15 settembre, a Como, nel centro cittadino, le forze dell’ordine sono state costrette a numerosi interventi per aggressione. A farne le spese anche gli agenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nella tarda serata di ieri, a Como, si sono verificate due aggressioni che hanno causato il ferimento di due uomini. Le vittime sono un giovane di 21 anni, che ha necessitato di cure ospedaliere, e un uomo di 33 anni, ferito dai frammenti di una bottiglia di vetro. Fortunatamente, nessuno dei feriti sembra essere in gravi condizioni.

Due aggressioni nel centro cittadino in meno di mezz'ora

Le aggressioni sono avvenute a distanza di circa mezz'ora l'una dall'altra, entrambe nel centro della città. Alle 22.21, le forze dell'ordine sono intervenute in piazza Cavour a seguito di una segnalazione da parte dei residenti, per sedare una rissa. A farne le spese è stato un giovane di 21 anni, per il quale sono state necessarie le cure del personale medico del 118 intervenuto sul posto. Alle 22.52, un nuovo episodio di violenza ha richiesto un ulteriore intervento della polizia. Un uomo di 33 anni è stato aggredito in via Anzani, con una bottiglia rotta utilizzata come arma contundente, che ha provocato lesioni da taglio. La vittima è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna dalla Croce Azzurra.

Questi eventi hanno suscitato indignazione tra i residenti, i quali hanno assistito all'ennesimo episodio di violenza nel centro cittadino, dove negli ultimi mesi si sono ripetuti diversi interventi delle forze dell'ordine.

Leggi anche Accoltellato un uomo per strada a Milano: ricercati

Arresto di un 23enne per oltraggio a pubblico ufficiale

Sempre a Como, intorno alle 18.15, è stato necessario l'intervento della Polizia durante la messa domenicale nel Duomo. Un giovane egiziano di 23 anni è stato arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale. Il ragazzo disturbava la funzione religiosa ascoltando musica araba a tutto volume dal proprio cellulare. Alla richiesta degli agenti di abbandonare il luogo di culto, avrebbe reagito con calci e pugni. Le forze dell'ordine, non senza difficoltà, sono riusciti a immobilizzarlo e successivamente a trasportarlo in Questura.