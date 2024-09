Prova a saltare la fila in pronto soccorso e aggredisce il vigilante con delle forbici: arrestato

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato a Milano. Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, è ritenuto responsabile di un'aggressione ai danni di un vigilante dell'ospedale Fatebenefratelli del capoluogo meneghino.

Gli agenti della polizia del Fatebenefratelli sono infatti intervenuti nel pronto soccorso della struttura dopo che è stato segnalato il ferimento di un dipendente. Il ventiduenne, un cittadino della Siria, avrebbe provato a saltare la fila per farsi togliere alcuni punti di sutura a un braccio. Essendo visibilmente alterato, la guardia avrebbe provato a tranquillizzarlo.

Il giovane avrebbe invece reagito violentemente all'invito di mettersi in coda, andare in un altro pronto soccorso o dal proprio medico di base. Avrebbe preso un paio di forbici chirurgiche, che fortunatamente non sono appuntite, lo avrebbe fatto cadere a terra e lo avrebbe preso a calci.

Sono così intervenuti i poliziotti dell'ospedale che lo hanno bloccato e arrestato. Il ragazzo dovrà rispondere dell'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Non solo. È stato infatti denunciato per interruzione di pubblico servizio. Dagli accertamenti, è emerso che ha diversi precedenti di polizia. Già lo scorso 12 settembre è stato arrestato. È stato nuovamente portato in carcere dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il vigilante invece è stato soccorso e ha ricevuto tutte le cure del caso. Non è, fortunatamente, in pericolo di vita.