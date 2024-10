Pronto soccorso di Gallarate: paziente aggredisce due infermieri a calci e pugni

video suggerito

Nuova aggressione in un ospedale della Lombardia ai danni del personale sanitario. Questa volta è accaduto nel pronto soccorso dell'ospedale di Gallarate, dove due infermieri questa mattina all'alba sono stati picchiati da un paziente che era arrivato poco prima delle cinque del mattino in forte stato di agitazione. L'uomo, trentasei anni, ha cominciato a urlare e andare in escandescenze in mezzo agli altri pazienti, tentando di scendere dalla barella. Di fronte al comportamento del paziente, i due infermieri si sono precipitati per calmarlo ma l'uomo ha risposto dando in escandescenze, insultando gli operatori sanitari e aggredendoli a calci e pugni. A quel punto è accorso un addetto alla sicurezza, riportando la situazione alla calma. I due infermieri sono stati medicati e hanno riportati piccole lesioni.