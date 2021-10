Seregno, violento scontro tra auto e moto: 16enne soccorso in arresto cardiocircolatorio Un ragazzo di 16 anni è ora ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con la sua moto. Una volta sul posto i sanitari lo hanno trovato già in arresto cardiaco: disperato il trasporto in codice rosso in ospedale senza mai smettere di eseguire sul ragazzo le manovre di rianimazione.

Scontro tra auto e moto nel pomeriggio di oggi martedì 19 ottobre a Seregno in Brianza. Qui, dopo l'impatto, un ragazzo di 16enne è stato trovato in arresto cardiaco. Disperato il trasporto in ospedale in codice rosso. Poche ore prima un altro ragazzo, questa volta di 18 anni, ha perso il controllo della sua moto: le sue condizioni sono gravissime, è ora ricoverato in codice rosso in ospedale.

I sanitari hanno trovato il giovane in arresto cardiaco

Stando alle primissime informazioni, il giovane era in sella alla sua moto quando in corso Giacomo Matteotti, incrocio con via Vignoli, si è scontrato contro un'auto. Subito è scattato l'allarme al 118: una volta sul posto i sanitari hanno trovato il 16enne già in arresto cardiaco. Il medico ha eseguito le manovre di rianimazione e ha continuato anche per tutto il tragitto verso l'ospedale San Gerardo di Monza dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni. Illesi, ma molto spaventati, il conducente e il passeggero dell'auto. Sul posto oltre i sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che indagano su quanto accaduto.

A Milano 18enne finisce fuori strada con la moto: è gravissimo

Solo un paio di ore prima in via Novara a Milano, incrocio con via Silvio Pellico, un altro motociclista di 18 anni ha perso il controllo della sua moto ed è andato fuori strada. A causa dell'incidente ha riportato un forte trauma cranico, al collo, al bacino e agli arti superiori e inferiori. Subito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Anche in questo caso su quanto accaduto indagano le forze dell'ordine: dalle prime ricostruzioni sembrerebbero non siano state coinvolte altre persone.