Segretaria porta via 700mila euro all'industriale Tommaso Rocca: aveva anche comprato casa Una donna è stata denunciata e indagata perché accusata di aver rubato 700mila euro al noto industriale Tommaso Rocca, che avrebbe usato per acquistare una casa.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata denunciata perché ritenuta responsabile di essersi appropriata di oltre 700mila di Tommaso Rocca usandone poi una parte per comparsi casa. L'indagata è stata per diverso tempo segretaria e assistente personale del noto industriale della siderurgia e avrebbe sfruttato la sua fiducia per appropriarsi del denaro: l'uomo, infatti, le aveva concesso di avere "accesso alla movimentazione" dei conti anche delle società.

Sequestrati i beni a carico della donna

L'inchiesta è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Milano e coordinata dalla Procura del capoluogo meneghino. Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata proprio da Tommaso Rocca, 46enne e nipote del fondatore del gruppo Techint. La giudice per le indagini preliminari Ileana Ramundo ha disposto il sequestro preventivo dei beni a carico della donna per poltre 767mila euro.

L'acquisto della casa

La 47enne dovrà rispondere dell'accusa di appropriazione indebita, autoriciclaggio e sostituzione di persona. La segretaria avrebbe, tra il 2018 e il 2022, portato via i soldi usando "i codici di accesso ai canali multimediali degli istituti di credito" utilizzando le sue carte di credito e ricaricando carte prepagate. Avrebbe inoltre disposto bonifici a suo favore. Parte del denaro, sarebbe stato utilizzato per acquistare una casa da oltre 300mila euro e per ristrutturarla. Avrebbe usato il denaro anche per spese personali e acquisti online oltre che spese mediche e veterinarie e soggiorni in hotel.

La donna avrebbe fatto leva sul fatto che l'ex pilota Gran Turismo le aveva affidato importanti incarichi all'interno della sua società. Il 46enne aveva scoperto quanto stava accadendo nel 2021. È poi emerso che la donna aveva anche aperto un conto intestato a Rocca, ma senza che lui ne fosse a conoscenza. Appena ha scoperto di essere stata denunciata, ha donato la nuda proprietà alle figlie.

La giudice ha comunque confiscato i conti della donna e l'abitazione.