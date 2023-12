Non rientra a casa e manda un messaggio al marito: “Ho preso la bambina e sono andata via” Una donna di Como avrebbe preso la figlia a scuola e poi avrebbe fatto perdere le sue tracce lo scorso 7 dicembre. A denunciare il fatto alla Questura è suo marito che ha raccontato di aver ricevuto un messaggio che dice: “Ho preso la bambina e sono andata via”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un 50enne comasco ha denunciato alla Questura di non avere più notizie della compagna e della loro figlia dallo scorso 7 dicembre. Le informazioni sul caso sono ancora poche, dato che le attività di indagine per l'ipotesi di reato di sottrazione del minore sono ancora in corso. Si sa, però, che la mattina di due giovedì fa l'uomo aveva accompagnato la donna al posto di lavoro e lei gli avrebbe detto che sarebbe passata a ritirare la figlia da scuola. La sera, però, le due non sono tornate a casa. Al 50enne sarebbe arrivato solo un messaggio: "Ho preso la bambina e sono andata via", poi sarebbe stato bloccato dalla moglie di cui non ha saputo più altro.

Come riportato da La Provincia di Como, alla denuncia presentata l'11 dicembre ha fatto seguito un secondo atto che risale 15 dicembre e presentato dall'avvocato dell'uomo, André Gomes, direttamente in Procura. Si tratta di una querela nei confronti della compagna. Il 50enne ha riferito agli investigatori che la loro vita di coppia era stata tranquilla, senza mai un serio problema se non qualche incomprensione. Per questo motivo, l'uomo non riuscirebbe a spiegarsi il motivo dell'allontanamento della donna che avrebbe con sé la loro figlia.

L'ipotesi di reato è sottrazione di minore senza consenso del padre e il 50enne chiede che si indaghi su questo. Ormai sono passati più di 10 giorni da quando le ha viste per l'ultima volta. Dopo essere stata accompagnata al lavoro dall'uomo, aveva detto che sarebbe passata alle elementari a ritirare la loro figlia. Le due, però, non sono tornate a casa la sera e al 50enne è arrivato solo il messaggio della donna che gli diceva di essere "andata via". Ogni tentativo fatto dall'uomo di contattarla si sarebbe rivelato inutile, come anche quello fatto con i suoceri che però avrebbero detto di non sapere nulla.