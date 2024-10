Cucinano funghi avvelenati trovati vicino a casa: marito e moglie gravissimi in ospedale

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Una coppia di anziani si trovano in gravi condizioni in ospedale dopo aver mangiato funghi velenosi trovati nel viale vicino casa e che hanno giudicato essere commestibili. Cosa che invece non erano e i due coniugi, di 92 e di 88 anni, si sono sentiti subito male. Si trovano ora ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Busto Arsizio.

I fatti sono accaduti a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Ad accorgersi di quello che stava accadendo è stato un parente che ha subito chiamato il 112. I soccorsi hanno attivato anche i micologi dell’Ats Insubria di Varese, proprio perché fin da subito c'erano i sospetti di una avvelenamento da funghi.

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto e come riporta La Prealpina, i due anziani si sono sentiti male venerdì 18 ottobre: il marito era uscito di casa e aveva raccolto alcuni funghi che aveva trovato nel viale poco distante dalla loro abitazione. L'uomo ha giudicato i funghi buoni e li ha portati dalla moglie perché li cucinasse. E così è stato. In pochi minuti si sono sentiti male e sono stati trasportati con urgenza in ospedale dove restano ricoverati in gravi condizioni.