video suggerito

Marito e moglie investiti da un Suv in manovra nel parcheggio del centro commerciale: grave la donna Una coppia è stata investita da un Suv impegnato in una manovra nel centro commerciale ‘Le Porte d’Europa’ di Montano Lucino (Como). La donna ha riportato i traumi più gravi ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da vigili del fuoco

Una donna di 70 anni e un uomo di 76 anni sono stati investiti da un Suv nella tarda mattinata di oggi, lunedì 28 ottobre, a Montano Lucino (in provincia di Como). I due, che stando a quanto appreso sarebbero moglie e marito, si trovavano nei pressi del parcheggio del centro commerciale ‘Le Porte d'Europa' quando sono stati travolti dalla vettura. Le condizioni dei due anziani sono apparse subito gravi. La 70enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Circolo di Varese con diversi traumi, mentre il 76enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di Como per un trauma a un braccio. La polizia locale sta eseguendo i rilievi sul posto.

L'incidente si è verificato qualche minuto prima di mezzogiorno di oggi, 28 ottobre, nel parcheggio del centro commerciale di via Enzo Ratti a Montano Lucino. La coppia di anziani si trovava all'incirca nella zona del deposito di carrelli, quando è stata investita da un Suv impegnato in una manovra.

L'uomo avrebbe riportato solo un trauma a un braccio, mentre le condizioni della donna sarebbero più gravi. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla da sotto la macchina. La 70enne, che gli operatori sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno trasportato fino all'ospedale di Varese, avrebbe riportato traumi alla schiena, al bacino, a un braccio e anche un trauma cranico.

Mentre erano in corso le operazioni di soccorso ai due anziani, sono arrivati sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Ai vigili è stato affidato il compito di eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incedente.