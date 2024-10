video suggerito

Esce in bicicletta e non rientra più a casa: si cerca un ragazzo di 25 anni di Madignano Un giovane di 25 anni non è più rientrano a casa dopo esserne uscito in bicicletta nella serata di ieri 13 ottobre: in campo anche i cani del gruppo cinofilo per cercarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si cerca un ragazzo di 25 anni che da ieri sera non è rientrato nella sua casa di Madignano, in provincia di Cremona. Stando alle prime informazioni, il giovane era uscito in bicicletta e non ha più fatto ritorno. I genitori preoccupati hanno lanciato l'allarme e sono iniziate le ricerche da oggi 14 ottobre.

Al momento una centrale operativa è stata allestita nella pizza del paese: in tanti in paese si sono resi volontari per le ricerche del 25enne. Tra i soccorritori impegnati anche i vigili del fuoco e anche gli agenti della polizia intercomunale di Offanengo, i carabinieri della Compagnia di Crema e i volontari del gruppo di Protezione civile Gerundo. Un elicottero si è alzato in cielo per perlustrare la zona anche dall'altro, mentre a terra sono stati sguinzagliati i cani del gruppo cinofilo. Al momento purtroppo il giovane non è stato ancora trovato. Continuano le ricerche.