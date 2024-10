video suggerito

Esce di casa in bici e scompare: 25enne ritrovato morto in una ex cava dopo due giorni di ricerche Il 25enne di Madignano (Cremona) e scomparso dalla scorsa domenica è stato trovato senza vita oggi martedì 15 ottobre a Ripalta Arpina alla Cava Libera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 25enne Wagner è stato trovato senza vita. Lo si cercava da domenica 13 ottobre a Madignano, in provincia di Cremona. Il suo corpo è stato rinvenuto verso mezzogiorno di oggi martedì 15 ottobre a Ripalta Arpina alla Cava Libera/Parco Naturale. Si sta cercando di capire con esattezza quanto accaduto.

Stando alle prime informazioni domenica sera il 25enne era uscito in bicicletta senza fare più ritorno. La famiglia poche ore dopo avevano fatto scattare l'allarme. Sul posto si erano precipitati i vigili del fuoco e anche gli agenti della polizia intercomunale di Offanengo, i carabinieri della Compagnia di Crema e i volontari del gruppo di Protezione civile Gerundo. Un elicottero si era alzato in cielo per perlustrare la zona anche dall'altro, mentre a terra erano stati sguinzagliati i cani del gruppo cinofilo. Purtroppo nella mattinata di oggi la tragica scoperta. La Procura potrà decidere di disporre l'autopsia e chiarire le cause del decesso. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa.