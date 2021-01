È stato pubblicato il report dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 27 gennaio 2021, che monitora i decessi registrati in Italia a causa della pandemia da Coronavirus. Dopo i periodi di tempo compresi tra marzo e maggio (prima ondata) e giugno e settembre, sono stati resi noti anche i dati riguardanti la finestra tra ottobre e gennaio, in concomitanza con la seconda ondata del contagio.

Seconda ondata Covid, un morto su cinque in Lombardia

In totale, su tutto il territorio italiano, nei mesi compresi tra ottobre e gennaio sono stati registrati 49.274 decessi per Covid. Di questi, 9.704 sono stati segnalati nella sola Lombardia. Ciò significa che un quinto dei morti calcolati negli ultimi quattro mesi è un cittadino lombardo. Durante la prima ondata, invece, quella che ha interessato il Paese da marzo a maggio, i dati sui decessi in Lombardia riguardavano il 47,7 per cento del totale. In generale, infine, sommando i decessi registrati nella prima ondata, a quelli dell'estate e a quelli della seconda ondata, si evince come in Lombardia sia deceduto il 31 per cento dei cittadini italiani scomparsi a causa del Coronavirus.

in foto: Report Iss

Come spiegato poi dal report, a livello nazionale, l'età media dei pazienti deceduti a causa del Covid-19 si attesta sugli 81 anni. In totale, su 85.418 decessi, sono 37.295 le donne scomparse, pari al 43,7 per cento. Al contrario, i cittadini morti con età inferiore a 50 anni sono stati 941, pari all'1,1 per cento del totale. Di questi, 234 avevano meno di 40 anni. Infine, come stabilito dal rapporto dell'Iss, solo 196 pazienti del campione, pari al 3,1 per cento, non avevano patologie pregresse. Altri 772 ne presentavano una, mentre ben 4.228 ne aveva almeno tre. Ciò significa che stando allo studio, il 66 per cento dei cittadini uccisi dal Covid aveva tre o più patologie pregresse.