Scoppiano pneumatici di un aereo a Orio al Serio, voli sospesi: quando ripartiranno gli aerei

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 1 ottobre, alle 7.55 sono esplosi quattro pneumatici del carrello posteriore di un volo Ryanair FR 846, che arrivata da Barcellona El Prat. A bordo c'erano 161 passeggeri. Lo scoppio è avvenuto durante la fase di atterraggio. Fortunatamente il danneggiamento non ha compromesso la manovra di atterraggio: il pilota è riuscito a contenere il mezzo sulla pista che ha poi lasciato fermo. Non ci sono nemmeno state conseguenze per i passeggeri. Nessuno infatti è rimasto ferito.

Quando ripartiranno gli aerei

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orio al Serio che hanno messo in sicurezza l'aereo e ha fatto sbarcare i passeggeri accompagnandoli poi verso l'aeroporto. Ovviamente è stata sospesa la circolazione aerea. Lo scalo dovrebbe riaprire alle 17. Alcuni voli in partenza sono stati ritardati, altri dirottati e altri ancora cancellati. Sul sito della Sacbo, che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio, sono elencati tutti i voli interessati. Tutti i passeggeri riceveranno una mail dalle loro compagnie aeree con informazioni su cosa accadrà e cosa fare in caso di cancellazione o dirottamento.

Danni alla pista di volo

Lo scoppio degli pneumatici ha provocato danni alla pista di volo: è stata interessata la pavimentazione, che è leggermente scalfita. Da qui la necessità di ripristinarla attraverso un intervento urgente affidato a una ditta specializzata. Una volta conclusa questa operazione sarà possibile riaprire lo scalo.