Cos’è successo sull’aereo diretto a Milano che è stato costretto a tornare indietro per un passeggero molesto I piloti sono stati costretti a interrompere il viaggio in direzione Milano per fare ritorno a Valencia, a causa del comportamento inadeguato di un passeggero. Secondo i testimoni, l’uomo avrebbe bevuto diverse lattine di birra, avrebbe importunato alcune passeggere e successivamente avrebbe anche bestemmiato a bordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre, il Boeing Ryanair FR7471 – decollato da Valencia intorno alle 14, in direzione Milano – è stato costretto al rientro nell'aeroporto spagnolo dopo una quarantina di minuti dal decollo, a causa del comportamento problematico adottato da un passeggero. L'uomo avrebbe importunato alcune ragazze già prima dell'imbarco, e successivamente si sarebbe reso protagonista di alcune azioni che hanno costretto i piloti a invertire la rotta.

Le accuse rivolte dagli altri viaggiatori a Ryanair

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, diversi passeggeri avrebbero accusato la compagnia per non aver ostacolato la partenza dell'uomo che già prima di salire a bordo era visibilmente alterato per le numerose lattine di birre che aveva bevuto mentre ascoltava la musica a tutto volume. Al gate, avrebbe inoltre avvicinato diverse ragazze confessando loro come fosse un consumatore di cocaina.

I problemi sono proseguiti durante la fase di decollo, quando l'uomo si sarebbe slacciato la cintura di sicurezza per potersi spostare dal posto che gli era stata assegnato.

Il rientro in Spagna e il successivo intervento della polizia spagnola

I piloti dopo essere stati informati dal personale di bordo sull'assenza di sicurezza, hanno contattato il centro di controllo d'area per chiedere di poter tornare all'aeroporto di Valencia. Intorno alle 14.40 il velivolo ha fatto ritorno sulla pista spagnola tra le bestemmie e le urla dell'uomo che era diventato incontrollabile.

La Guardia Civil, presente sul posto, ha preso subito in custodia il passeggero molesto. Gli altri viaggiatori sono riusciti a ripartire alle 15.44 con un volo sostitutivo che è atterrato a Malpensa verso le 17.10.