Si nasconde a bordo di un aereo diretto a Malpensa, ma viene scoperto: 20enne arrestato a Manchester La polizia di Manchester ha arrestato un 20enne che si era nascosto a bordo di un aereo diretto a Milano Malpensa nella serata del 4 ottobre. Il ragazzo non aveva la "documentazione adeguata" e ora dovrà spiegare i motivi del suo gesto.

A cura di Enrico Spaccini

Un 20enne è stato arrestato dalla polizia di Manchester, in Inghilterra, con l'accusa di aver provato a volare a bordo di un aereo senza la documentazione adeguata e aver causato disturbo alla quiete pubblica. Il volo era diretto all'aeroporto di Milano Malpensa e avrebbe dovuto atterrare poco dopo le 20 di venerdì 4 ottobre. Una volta scoperta la presenza del ragazzo, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e i bagagli sono stati controllati uno ad uno. Alla fine, l'aereo è decollato con oltre quattro ore e mezza di ritardo. EasyJet, la compagnia che gestiva il volo, ha fatto sapere di aver aperto un'indagine per capire come abbia fatto il 20enne a entrare "senza la documentazione corretta".

Il 20enne si era nascosto a bordo dell'aereo diretto a Malpensa

Stando a quanto riportato dal Manchester Evening News, il volo coinvolto era il EZY2127 che da Manchester doveva trasportare i passeggeri fino a Malpensa. L'areo era in fase di rullaggio, quando il personale in servizio ha scoperto la presenza del ragazzo. Non sono stati comunicati dettagli ulteriori, a parte il fatto che il 20enne non avesse con sé i documenti necessari per essere là in quel momento. Fatto scendere, è stato accompagnato al terminal dove gli agenti della Greater Manchester Police (Gmp) lo hanno arrestato. L'accusa nei suoi confronti è di "essersi nascosto allo scopo di essere trasportato su un aereo senza consenso e di aver causato intenzionalmente o sconsideratamente disturbo alla quiete pubblica".

Come riportato dalla BBC, tutte le persone che si trovavano a bordo dell'aereo sono state fatte scendere per permettere i controlli del caso, previsti dalle procedure standard. I bagagli e le valigie caricate sono state perquisite, mentre l'aero è stato riportato al gate.

EasyJet ha avviato un'indagine

Lo staff della sicurezza non ha trovato nulla di sospetto e nemmeno qualcosa che potesse collegare il giovane a un qualche fine di stampo terroristico. Al momento, il 20enne si trova sotto la custodia della polizia e dovrà spiegare il motivo del suo gesto. La compagnia aerea EasyJet ha dichiarato di aver aperto un'indagine, in collaborazione con il "partner di terra all'aeroporto di Manchester, per capire come è riuscito a salire a bordo del volo".

Alla fine, l'aereo è decollato alle 23:10, invece che alle 18:23. L'atterraggio è avvenuto in modo regolare a Malpensa alle 1:51. Il volo ha accumulato, quindi, un ritardo di oltre 4 ore.