Scoppio pneumatici di un aereo Ryanair a Orio al Serio, la manovra del pilota ha evitato il disastro Chiuso per ore oggi martedì 1 ottobre l'aeroporto Caravaggio di Orio al Serio, dove questa mattina sono stati danneggiati 450 metri di pista per un inconveniente al volo FR846 Ryanair da Barcellona a Milano Bergamo. A causarlo lo scoppio di quattro pneumatici in fase di atterraggio.

Sono ancora sospesi fino alle 20 di oggi martedì 1 ottobre i voli all'aeroporto Caravaggio di Orio al Serio (Bergamo) dopo che in mattinata sono scoppiati quattro pneumatici del carrello posteriore dell'aereo FR846 Ryanair proveniente da Barcellona e diretto verso Milano Bergamo.

Secondo quanto emerso finora, le gomme del velivolo sarebbero esplose in fase di frenata, danneggiando i 450 metri della pista di atterraggio. Non si segnalano feriti, e i 161 passeggeri a bordo sono stati tutti evacuati in sicurezza.

A evitare conseguenze ben più gravi è stata infatti una manovra del pilota che ha evitato che l'aereo, che in fase di atterraggio viaggiava ancora a gran velocità, finisse fuori dalla pista: il conducente è riuscito a tenere il boeing di Ryanair in pista nonostante la scia di fuoco del carrello senza gomme che strisciava sull'asfalto di Orio al Serio, rovinandolo al punto da costringere il personale a chiudere per l'intero pomeriggio lo scalo al pubblico e causando serie ripercussioni sul traffico aereo nazionale.

"Il volo FR846 in servizio da Barcellona a Milano Bergamo ha avuto un problema con gli pneumatici all'atterraggio", hanno spiegato dalla compagnia. "I passeggeri sono sbarcati normalmente e l'aereo è stato ispezionato dagli ingegneri, che stanno attualmente lavorando in modo che possa tornare in servizio". "Siamo impegnati affinché si trovi una soluzione rapida", ha fatto sapere intanto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.