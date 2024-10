video suggerito

Scoppia uno pneumatico dell’aereo poco dopo l’atterraggio: bloccata la pista di Orio al Serio La pista dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio è rimasta bloccata per alcuni minuti nella mattinata di oggi, 1 ottobre. Uno pneumatico di un aereo arrivato da Barcellona è scoppiato poco dopo l’atterraggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

94 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Uno pneumatico di un aereo della compagnia di volo Ryanair proveniente da Barcellona è scoppiato poco dopo l'atterraggio sulla pista dell'aeroporto di Bergamo – Orio al Serio. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 1 ottobre, intorno alle 8. A bordo c'erano sei membri dell'equipaggio e 162 passeggeri ma Sacbo, la società che gestisce lo scalo, ha assicurato che nessuno ha corso rischi. Le persone che si trovavano sull'aereo sono state fatte scendere verso le 8:40.

Stando a quanto comunicato finora, lo scoppio dello pneumatico (o forse anche più di no, non è stato ancora chiarito) sarebbe avvenuto nella fase in cui l'aeromobile stava rullando per uscire dalla pista. L'esplosione non ha provocato particolari danni, ma comunque ha bloccato partenze e atterraggi di altri velivoli. L'asfalto della pista avrebbe riportato alcuni danni che dovranno essere valutati.

Come riportato da L'Eco di Bergamo, l'aereo è dovuto rimanere in pista in attesa di essere rimosso. Sul posto, come previsto dal protocollo sicurezza, sono arrivati i vigili del fuoco con cinque mezzi dell'aeroporto e altri due partiti dalla centrale di Bergamo. Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica dell'area, dopodiché il mezzo potrà essere trainato e tolto dalla pista.

"Sacbo comunica che, a causa di un aeromobile fermo in pista per problemi tecnici, l’operatività è sospesa. I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura", ha fatto sapere Sacbo. Lo scalo dovrebbe riaprire approssimativamente intorno alle 14.