Botte tra due passeggeri pochi secondi prima il decollo: il pilota li costringe a scendere dall'aereo Due passeggeri avrebbero litigato per motivi banali sul volo Bergamo-Napoli pochi secondi prima la fase di decollo. Il pilota è tornato alla zona di parcheggio e insieme alle forze dell'ordine ha costretto i due uomini a scendere dal velivolo.

A cura di Giorgia Venturini

Aereo – Immagine di repertorio

Tensione sul volo Bergamo-Napoli quando l'aereo era ancora fermo all'aeroporto lombardo domenica sera. Stando alle prime informazioni due passeggeri avrebbero litigato per motivi banali costringendo però il pilota a farli scendere dal velivolo. La discussione tra i due sarebbe scoppiata mentre l'aereo si stava spostando dal parcheggio per dirigersi sulla pista di decollo.

Alla base del litigio ci sarebbe uno dei due che avrebbe accusato l'altro di non aver seguito le istruzioni dell’assistente di volo. La discussione è sempre diventata più accesa fino ad arrivare alle mani. La violenza ha generato solo momenti di panico all'interno del velivolo: l'intervento degli assistenti di volo non è stato sufficiente a calmare gli animi dei due uomini. Così, informato il pilota, l'aereo ha fatto ritorno nel posto di parcheggio e sono arrivati sull'aereo le forze dell'ordine che insieme al pilota hanno costretto i due passeggeri a scendere e ritornare in aeroporto.

Una volta nella postazione della polizia di frontiera i due passeggeri sono stati identificati. Nei loro confronti però non sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. Intanto il volo è ripartito e non ha subito ritardi.