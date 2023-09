Scoppia una rissa tra giovani a Mantova: accoltellato un ragazzo, è gravissimo Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso in gravi condizioni dopo esser stato accoltellato durante una rissa tra un gruppo di giovani in strada a Mantova la scorsa notte.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nella notte alle porte di Mantova. Un ragazzo di 21 anni si trova in gravi condizioni dopo esser stato accoltellato durante una rissa in strada la scorsa notte tra un gruppo di giovani. Il giovane è stato trovato da alcuni passanti gravemente ferito. Il ragazzo è stato subito trasportato all’ospedale Carlo Poma in condizioni critiche: non risulta fortunatamente in pericolo di vita.

La rissa la scorsa notte in strada

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'allarme è scattato poco prima l'una di notte in piazzale Aldo Levoni, dove poco distante sarebbe scoppiata una rissa tra un gruppo di giovani, probabilmente di origine indiana. Sul posto in poco tempo si sono precipitati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia: il giovane è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in ospedale.

Il giovane colpito con un oggetto metallico

Dai primi accertamenti risulta che il 21enne sia stato colpito con un grosso oggetto metallico, molto probabilmente una spranga. A spiegare l'accaduto sono stati per primi i residenti della zona che hanno assistito all'accaduto. I dettagli potrebbero essere forniti dalla vittima quando si riprenderà completamente e dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona. L'obiettivo è quello di risalire il prima possibile agli autori della rissa.