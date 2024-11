Scoppia una rissa a colpi di pugni e mazze su un treno diretto a Como: feriti due ragazzi

video suggerito

Nel pomeriggio di martedì 5 novembre, all'interno di un treno partito da Saronno e diretto a Como, c'è stata una rissa che ha coinvolto due gruppi distinti. Il capotreno ha dovuto arrestare la corsa del mezzo per permettere l'intervento delle forze dell'ordine. Sono ancora in corso le indagini dei militari che stanno cercando di ricostruire le cause dello scontro. Al momento, sono state identificate solo due persone rimaste ferite nella colluttazione.

La dinamica della rissa

L'episodio è avvenuto intorno alle 18.30 su un treno partito da Saronno centro e diretto a Como. All'interno dello scompartimento due ragazzi di origine egiziana hanno avuto un diverbio con un altro passeggero – a cui sono venuti in soccorso i suoi amici -, passando presto dalle parole ai fatti. Durante la colluttazione sarebbero state usate anche diverse mazze.

I passeggeri presenti al momento della rissa, in preda al panico, sono fuggiti nei vagoni più distanti. Il capotreno ha dato l'allarme contattando la centrale operativa che ha ordinato l'interruzione della corsa. L'intervento delle forze dell'ordine si è concretizzato nella stazione di Rovello Porro, dove, però, una parte delle persone coinvolte è riuscito a dileguarsi prima che i militari potessero salire a bordo.

Due ragazzi sono stati trasportati in ospedale

Al momento, sono ancora in corso le indagini che dovranno chiarire il movente della lite e identificare i suoi autori. Ad averne la peggio sono stati i due ragazzi egiziani che sono finiti in ospedale, con lesioni non gravi.

Le ripercussioni per il traffico ferroviario sono state ingenti, con ritardi che si sono accumulati nelle corse successive a causa del treno che è rimasto fermo sui binari della stazione di Rovello Porro per più di 45 minuti.