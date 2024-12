video suggerito

Rissa sul treno Milano-Lecco: un ragazzo punta un coltello contro alcuni coetanei Rissa sul treno Milano-Lecco. Due gruppi di ragazzi hanno iniziato a discutere. Qualcuno ha estratto un coltello. I responsabili sono fuggiti e non sono stati ancora individuati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 2 dicembre, si è verificata una rissa sul treno Besanino che è partito da Milano Porta Garibaldi ed era diretto a Lecco. Nessuna persona è rimasta, fortunatamente, ferita. I responsabili sono fuggiti.

Sono poche le informazioni relative all'accaduto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato verso le 8 del mattino all'altezza proprio di Molteno, che si trova in provincia di Lecco. La tratta è molto frequentata da lavoratori pendolari e da studenti. Per motivi ancora da accertare, è esplosa un litigio tra due gruppi di persone. La discussione è però presto degenerata.

Uno dei giovani coinvolti avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe puntato verso altri ragazzi che avrebbe poi minacciato. In quel momento, diversi passeggeri hanno assistito alla scena. Tra il panico generale, qualcuno è riuscito ad allertare il controllore. Il dipendente è intervenuto immediatamente e, proprio grazie a questo, i giovani coinvolti si sono allontanati. Nessuno è rimasto ferito: né coloro che hanno partecipato alla rissa né altri passeggeri. Per il momento i responsabili non sono stati individuati.

Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto e su chi sono i responsabili.