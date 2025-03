video suggerito

Accoltellato da uno sconosciuto sul treno tra Bergamo e Brescia: ragazzo di 26 anni sfregiato al volto Attimi di panico sul treno che collega Bergamo e Brescia intorno alle 8.20 di oggi, mercoledì 19 marzo. All'altezza della stazione di Grumello Del Monte (Bergamo) un 26enne stato aggredito da un uomo incappucciato che l'ha accoltellato al volto.

Attimi di panico sul treno Trenord che collega Bergamo e Brescia intorno alle 8.20 di oggi, mercoledì 19 marzo. All'altezza della stazione ferroviaria di Grumello Del Monte (Bergamo) un ragazzo di 26 anni stato aggredito da un uomo incappucciato, che l'ha colpito al volto con un coltello: avrebbe prima sorpreso il giovane alle spalle per poi, dopo avergli sferrato un fendente dritto alla guancia destra, fuggire a gambe levate tra i vagoni pieni di passeggeri terrorizzati. Tra loro c'era anche una scolaresca di seconda superiore, in preda al panico.

Non è ancora chiaro al momento se i due si conoscessero, o se l’aggressione sia frutto di un gesto folle. La vittima è stata immediatamente soccorsa da un volontario del 118 presente nella carrozza in attesa che arrivassero l’ambulanza e le forze dell’ordine e, successivamente, è stata trasportata in ospedale in condizioni non gravi, con un taglio di circa 8 centimetri sul volto.

In fuga invece l'aggressore, che dagli altri presenti è stato descritto come alto, di giovane età e con uno zaino grigio sulle spalle. Sono ora al vaglio delle forze dell'ordine e dalla polizia ferroviaria i filmati delle telecamere installate sulle carrozze per risalire alla sua identità, e ricostruire così la dinamica di un atto apparentemente inspiegabile.