Lo colpiscono con una bottiglia alla testa, poi lo derubano: 15enne aggredito a Milano sull'autobus 90-91 Questa notte, un ragazzo di 15 anni è stato aggredito da un gruppo di almeno dieci uomini mentre si trovava a bordo dell'autobus della linea 90-91 di Milano. Lo hanno costretto a scendere con lo spray al peperoncino, poi lo hanno rapinato e colpito con una bottiglia alla testa.

A cura di Giulia Ghirardi

L'aggressione è avvenuta poco dopo le ore 4:00 di questa notte, lunedì 24 febbraio. Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito da un gruppo di almeno dieci uomini mentre si trovava a bordo dell'autobus della linea 90-91 di Milano. Prima lo hanno costretto a scendere con lo spray al peperoncino, poi lo hanno rapinato e colpito con una bottiglia di vetro alla testa.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione di sarebbe verificata mentre l'autobus si trovava nei pressi di piazzale Cuoco, a Milano. Erano da poco passate le 4 quando un ragazzino di 15 anni è stato accerchiato da un gruppo di almeno dieci aggressori. Inizialmente il branco di uomini avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino a bordo del mezzo per costringere il ragazzo a scendere per ripararsi. Una volta in strada, lo avrebbero quindi circondato, colpito alla testa con una bottiglia di vetro e, infine, derubato delle cuffie, del portafogli e del paio di scarpe che la vittima aveva ai piedi.

Il minorenne è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 che, una volta sul posto, hanno deciso di trasportarlo in codice verde alla clinica De Marchi dove i medici gli hanno medicato le ferite riportate alla testa. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul luogo dell'aggressione, i rapinatori avevano già fatto perdere le proprie tracce. La linea 90-91 è rimasta ferma per circa mezz'ora, mentre il conducente dell'autobus è stato visitato perché sotto shock.

“Non possiamo più tollerare simili episodi”, hanno protestato i rappresentanti sindacali che hanno denunciato l'aggressione. “È il momento che le istituzioni intervengano seriamente per garantire la sicurezza sui mezzi pubblici di Milano. Non possiamo permettere che la violenza diventi una routine nelle nostre strade e sui nostri trasporti”.