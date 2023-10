Scoppia un incendio nella pizzeria ‘O sole mio’ di Seveso: a fuoco anche l’appartamento del proprietario La pizzeria ‘O sole mio’ di Seveso (Monza) è andata a fuoco nella notte tra domenica e lunedì 30 ottobre. Le fiamme hanno raggiunto anche il piano superiore, di proprietà del titolare del locale.

A cura di Enrico Spaccini

Pizzeria O sole mio a fuoco nella notte del 30 ottobre (foto da vigili del fuoco)

La pizzeria ‘O sole mio' di via Preposto Mezzera a Seveso (in provincia di Monza e della Brianza) è andata a fuoco nella notte tra domenica e lunedì 30 ottobre. Non sono ancora chiare le cause del rogo, ma le fiamme hanno invaso anche il piano superiore che appartiene al proprietario della stessa attività commerciale. Non risultano persone ferite o intossicate, ma sono ancora in corso indagini per determinare l'estensione e la gravità dei danni. Intanto, l'utilizzo dei locali è stato diffidato.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'allarme è scattato alle 4:30 di lunedì 30 ottobre. Dalle finestre della pizzeria ‘O sole mio' usciva prima fumo e poi fiamme alte. Il rogo ha svegliato i residenti della zona, temendo una sua rapida propagazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Monza e Brianza con due autopompe, un'autobotte, un’autoscala, un carro ventilazione e la vettura del funzionario di guardia.

Le operazioni sono andate avanti fino alle 9 di mattina e l'incendio è stato limitato alla pizzeria e all'appartamento al piano superiore. Durante lo spegnimento delle fiamme, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Seregno, un assessore del Comune di Seveso e la polizia locale.

Le cause dell'incendio

Una volta estinto il rogo, i militari hanno effettuato i primi rilievi per comprendere le cause dell'incendio. Stando a quanto raccolto finora, pare che si sia trattato di un incidente. Intanto, i pompieri hanno messo in sicurezza l'area e diffidato l'utilizzo dei locali interessati dalle fiamme in attesa di valutazioni più precise sull'entità e sulla gravità dei danni alla struttura.

Nessuna persona, comunque, è rimasta in alcun modo coinvolta nel rogo.