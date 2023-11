Gattini restano intrappolati in un incendio, i Vigili del fuoco li salvano con le maschere a ossigeno I vigili del fuoco di Varese sono riusciti a salvare quattro gattini dall’incendio di un appartamento scoppiato alle 16.30 in via Talizia.

A cura di Giorgia Venturini

Nel pomeriggio di ieri lunedì 6 novembre un incendio è scoppiato in un appartamento di via Talizia a Varese. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno salvato quattro gattini rimasti intrappolati all’interno della casa.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, le fiamme sono divampate in casa verso le 16.30. Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Varese con un'autopompa e si sono messi immediatamente al lavoro per spegnare le fiamme. Purtroppo però il fumo aveva già reso lo stabile di due piani non agibile a causa dell'aria ormai non più respirabile. All'interno non c'erano persone, ma quattro gattini erano rimasti intrappolati. I vigili del fuoco si sono subito precipitati nell'appartamento: quando li hanno trovati il denso fumo aveva già fatto perdere i sensi ai gattini. Pochi secondi dopo gli animali erano già all'aria aperta e qui sono state necessarie manovre per rianimarli: come spiegano i vigili del fuoco di Varese sono state "attuato manovre di primo soccorso e utilizzando gli autoprotettori, cioè gli apparati per la protezione delle vie respiratorie in dotazione, hanno fornito aria pulita ai gattini".

Fortunatamente i quattro gattini ora stanno bene: hanno ricevuto le cure anche dei medici di una clinica veterinaria. Fondamentale è stato l'intervento dei vigili del fuoco.