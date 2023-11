Donna morta in un incendio nel suo appartamento a Milano: inutili i soccorsi Un’anziana donna è morta nell’incendio del suo appartamento in via Armellini 10 a Milano. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

A cura di Giorgia Venturini

Un'anziana donna è morta nell'incendio del suo appartamento in via Armellini 10 a Milano. Stando alle prime informazioni, tutto è accaduto verso le 13.30 quando è giunta una chiamata alla sala operativa di via Messina. Sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, Marcello, Centrale e Nucleo SAF. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo. Purtroppo per la donna però non c'è stato più nulla da fare.