Scoppia un incendio al Camping No Stress di Como: a fuoco due bungalow e un’auto Un incendio è scoppiato nella serata del 7 novembre al Camping No Stress di via Cecilio a Como. Due bungalow, una legnaia e un’auto sono andati a fuoco, ma nessuna persona sarebbe rimasta ferita.

A cura di Enrico Spaccini

L’intervento dei vigili del fuoco al Camping No Stress di Como del 7 novembre

Un incendio è scoppiato ieri sera, martedì 7 novembre, al Camping No Stress di Como in via Cecilio. Alcuni bungalow hanno preso fuoco, provocando anche un blackout generale nella zona. In tutto sarebbero rimaste coinvolte due casette, un edificio adibito a legnaia e un'auto. Al momento, non risultano feriti e la Questura è ancora al lavoro per ricostruire le cause del rogo.

L'incendio scoppiato nel Camping No Stress

L'allarme è scattato intorno alle 23:30. I vigili del fuoco sono arrivati al Camping di via Cecilio con quattro squadre e hanno fatto evacuare tutte le casette, molte delle quali sono fatte in legno. A prendere fuoco sono state le due che si trovano all'ingresso del campeggio.

Le fiamme si sono poi propagate su un'auto parcheggiata nelle vicinanze e su una legnaia. Inoltre, il rogo ha causato alcuni problemi con il generatore di corrente che ha lasciato gli abitanti senza elettricità.

L'intervento dei vigili del fuoco e le indagini della Questura di Como

I pompieri, oltre a spegnere l'incendio, hanno provveduto a mettere in sicurezza le bombole del gas presenti in diverse abitazioni per uso domestico, scongiurando così il rischio di esplosioni. Nel campeggio vivono ad oggi circa 50 persone, in diversi casi si tratta di senza fissa dimora. Lo scorso inverno il Comune lo aveva dichiarato inagibile dopo che due ospiti erano deceduti per intossicazione da monossido di carbonio.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, anche se nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio o intossicata. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una donna rimasta leggermente ferita mentre tentava di scappare da un bungalow in fiamme. Le indagini del caso sono state affidate agli agenti della Squadra Volante della Questura di Como, che dovranno stabilire le cause del rogo.