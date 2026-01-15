milano
Scoppia un incendio all’ospedale Sacco di Milano: evacuati i pazienti e il personale di un padiglione

Un incendio è scoppiato nella mattinata del 15 gennaio nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano. Pazienti e personale sono stati evacuati.
A cura di Enrico Spaccini
Un incendio è scoppiato questa mattina, giovedì 15 gennaio, all'interno del padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano. Come riferito dai vigili del fuoco, le fiamme hanno avvolto nel giro di pochi minuti parte dell'archivio diagnostica interessando anche gli spazi dove in quel momento i sanitari stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti. Al momento, non risulterebbe nessuna persona ferita o intossicata. I pazienti e il personale che si trovavano all'interno della struttura sono stati evacuati, mentre i circa 30 pompieri intervenuti hanno provveduto alle operazioni di bonifica.

L'allarme è scattato intorno alle 10 del 15 gennaio e sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco con quattro mezzi di soccorso. Stando a quanto appreso finora, l'incendio sarebbe rimasto circoscritto nell'area dell'archivio diagnostica e negli spazi dove i sanitari stavano effettuando decine di visite. Le fiamme si sono propagate nel giro di pochi minuti e le operazioni di spegnimento sarebbero ormai terminate. Non è ancora chiaro cosa abbia generato il rogo. Nelle prossime ore saranno effettuate tutte le verifiche del caso.

Articolo in aggiornamento

Attualità
Cronaca
milano
