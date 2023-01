Scoppia un incendio al centro di accoglienza migranti, 54 persone evacuate per i fumi tossici L’incendio è partito dal piano interrato dove sono installati i contatori. Tra i 54 sfollati, anche tanti bambini. Nessuno sembra aver avuto bisogno di cure mediche.

A cura di Enrico Spaccini

Sono 54 le persone che la scorsa notte hanno dovuto lasciare i propri alloggi del centro di accoglienza in via Sant'Antonino a Malgrate (in provincia di Lecco). Un incendio divampato nel vano contatori al piano interrato ha creato una coltre di fumo densa che ha reso in pochi minuti l'area irrespirabile. Tutti i migranti, tra cui molti bambini, ospiti del centro sono stati portati in un'altra struttura a Valmadrera in attesa che i loro alloggi tornino di nuovo vivibili.

L'intervento dei vigili del fuoco

La chiamata ai vigili del fuoco è partita nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio. I soccorsi sono arrivati con un'autopompa e un'autobotte, e attrezzati con autoprotettori e termocamere per ripararsi dal fumo denso.

Il fumo denso nel centro in via Sant’Antonino (foto vigili del fuoco)

L'incendio è partito dal piano interrato, dove sono installati i contatori. Probabilmente si è trattato di un cortocircuito che ha provocato, oltre alle fiamme, anche la mancanza di corrente elettrica a tutto l'edificio.

Al lavoro per la riparazione dell'impianto elettrico

Spento il rogo, i vigili del fuoco hanno piazzato dei ventilatori per aspirare i fumi tossici che si sono sviluppati. Stando alle prime informazioni, sembra che nessuno abbia necessitato di cure mediche, visto che l'evacuazione è avvenuta non appena si è capito che qualcosa stava accadendo. I pompieri hanno poi provveduto ad aiutare gli ospiti della struttura a prendere i beni di prima necessità dai propri alloggi, in attesa che questi tornino agibili.

L’intervento dei vigili del fuoco al centro di prima accoglienza di Malgrate (foto vigili del fuoco)

L'intervento di emergenza si è concluso intorno alle 3 di notte, nel frattempo sul posto era arrivato anche il sindaco di Malgrate, Flavio Polano. Presto i 54 sfollati potranno tornare ai propri alloggi, il primo intervento di riparazione dell'impianto elettrico, infatti, è previsto in giornata.