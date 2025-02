video suggerito

Scoperta discoteca abusiva nel seminterrato con 200 persone in pista: sequestrato un ristorante di Milano Il ristorante Canteen in via Archimede, a Milano, è stato sequestrato dopo che la Polizia ha scoperto una discoteca abusiva nel suo seminterrato. Il locale ha anche ricevuto un provvedimento di chiusura dell'Ats per violazioni igienico-sanitarie.

La Polizia ha sequestrato il ristorante Canteen in via Archimede, a Milano, dopo aver scoperto una discoteca abusiva nel seminterrato con circa 200 persone che ballavano. La misura è arrivata dopo una serie di operazioni degli agenti del Commissariato Monforte Vittoria che fingendosi clienti, avevano già registrato alcune infrazioni e sanzionato i proprietari. Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, però, il ristorante ha ricevuto una nuova visita di ispezione da parte della Divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura e da parte dei vigili del fuoco, oltre che dal personale di Ats e Siae.

L'operazione è scattata attorno alla mezzanotte, quando i poliziotti hanno fatto irruzione nel locale e hanno trovato una cinquantina di persone al piano terra. Scesi nel piano interrato hanno trovato circa 200 persone che ballavano attorno a un dj e un bancone per servire cocktail. La stanza era affollatissima e risultava difficile muoversi: anche per questo motivo, per tutelare l'incolumità dei presenti, e in considerazione delle ripetute violazioni, gli agenti hanno deciso di procede al sequestro del locale facendo uscire tutti i clienti.

Procedendo nei controlli, i vigili del fuoco hanno riscontrato anche altre violazioni in materia di sicurezza antincendio, hanno diffidato i proprietari dal continuare a esercitare attività di pubblico spettacolo. A questo si aggiunge un provvedimento da parte dell'Ats di chiusura dell'attività di preparazione, somministrazione e vendita di alimenti per diverse violazioni igienico-sanitarie. Gli agenti della Divisione amministrativa sociale della Questura, infine, procederanno a contestare l'attività di addetti ai servizi di controllo non autorizzata.