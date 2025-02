video suggerito

Blatte e lavoratori in nero che vivevano nel sottoscala: ristorante chiuso nel centro di Monza Un ristorante etnico nel centro di Monza è stato chiuso dopo che la Polizia lo ha trovato pieno di blatte e ha scoperto al suo interno due lavoratori in nero che vivevano in un sottoscala senza finestre e senza riscaldamento.

Non solo il ristorante era pieno di blatte, ma al suo interno, in un sottoscala senza riscaldamento e senza finestre, vivevano anche due lavoratori in nero. Il posto in questione, un locale etnico nel centro di Monza, è stato chiuso per violazione delle norme igienico-sanitarie e il proprietario è stato sanzionato.

La scoperta è stata fatta dalla Polizia Locale durante un giro di controlli negli esercizi commerciali di Monza. Quando gli agenti sono entrati nel ristorante si sono accorti della presenza di scarafaggi e hanno richiesto l'intervento degli ispettori dell'Ats Igiene Alimenti e dell'Ats Igiene Pubblica. Gli operatori hanno visitato il posto e hanno deciso la chiusura del negozio per violazione delle norme igienico-sanitarie.

Ulteriori controlli hanno anche accertato che il titolare non aveva mai segnalato agli uffici competenti l'inizio dell'attività commerciale, che mancava la registrazione sanitaria e che il ristorante non era stato sottoposto a un'ispezione preventiva. Per questi motivi il proprietario è stato sanzionato.

Dalle ispezioni, inoltre, è emerso che un sottoscala nel ristorante, senza riscaldamento e senza finestre, era stato adibito ad alloggio per due lavoratori in nero, con tanto di letti e cucina. Il titolare è stato multato anche per queste irregolarità.