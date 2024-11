video suggerito

Scontro tra un'auto e una moto a Mandello, muore Tiziano Talarico: chi era Tiziano Talarico è l'uomo di cinquant'anni che è morto stamattina a seguito di un incidente stradale in provincia di Como: era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 21 novembre, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 72 a Mandello del Lario, comune che si trova in provincia di Como. Si è infatti verificato uno scontro tra un'automobile e una moto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato diversi mezzi: ambulanza, automedica e un elicottero.

Purtroppo l'uomo che era in sella alla moto è morto poco dopo il ricovero all'ospedale Manzoni di Lecco: gli operatori sanitari lo avevano trasferito in codice rosso quindi con la massima urgenza. La vittima si chiamava Tiziano Talarico e aveva cinquant'anni: ha riportato gravissimi traumi e nonostante i tentativi di rianimarlo, è deceduto poco dopo l'ingresso al pronto soccorso. Il cinquantenne ha vissuto per lungo tempo a Maggiana, frazione di Mandello.

L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Manzoni. L'auto e la moto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'intera area.