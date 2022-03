Scontro tra scooter e auto, morto un ragazzo di 21 anni nel Bergamasco Il tragico incidente si è verificato nella serata di oggi, venerdì 18 marzo, tra Brusaporto e Albano Sant’Alessandro, nella provincia di Bergamo.

Tragico incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 18 marzo, tra Brusaporto e Albano Sant'Alessandro, nella provincia di Bergamo: la vittima è un ragazzo di 21 anni, del quale non sono ancora state rese note le generalità, così come è poco chiara la dinamica dell'incidente. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il tragico incidente si è verificato sul cavalcavia che collega le due cittadine, nel territorio di Brusaporto: il 21enne viaggiava sul motociclo quando, per cause ancora poco chiare, si è scontrato con un'automobile, una Skoda Fabia, guidata da una donna del posto. Per la conducente della vettura non c'è stata nessuna conseguenza, è uscita illesa dall'incidente, mentre purtroppo per il giovane alla guida del mezzo a due ruote non c'è stato niente da fare, nonostante il tempestivo intervento di un'ambulanza e di un'automedica: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 21enne.

Una donna ferita in un incidente stradale a Mozzo

Oggi, 18 marzo, un altro incidente stradale si è verificato nel Bergamasco, a Mozzo per la precisione. Qui, in mattinata, due automobili si sono scontrate per cause che sono ancora in corso di accertamento: ad avere la peggio è stata una donna di 73 anni, rimasta ferita gravemente nello scontro e trasferita d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto: stando a una prima ricostruzione, uno dei conducenti delle due vetture coinvolte avrebbe avuto un malore mentre guidava, ma saranno le indagini a fare luce sulla vicenda.