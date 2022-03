Incidente stradale a Mozzo, scontro tra due auto: donna di 73 anni trasferita d’urgenza in ospedale Uno dei due conducenti avrebbe avuto un malore prima dell’incidente. La 73enne è stata trasferita con le manovre di rianimazione ancora in corso.

A cura di Ilaria Quattrone



Una donna di 73 anni è stata trasferita d'urgenza in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale a Mozzo, comune in provincia di Bergamo. Lo scontro si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 18 marzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine. Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'incidente. Tra le ipotesi c'è quella del malore.

Uno dei due conducenti avrebbe avuto un malore

Nella nota diramata dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), si legge che lo scontro è avvenuto tra due auto in via Crocette 42 alle 9.10. Probabilmente uno dei due conducenti ha avuto un malore. I medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza hanno prestato le prime cure ai pazienti trovati in strada. In particolare modo, una donna di 73 anni che guidava una delle due auto, è stata trovata in arresto cardio circolatorio.

La donna di 73 anni trasferita in codice rosso

La donna è stata quindi trasferita d'urgenza – in codice rosso – all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il più vicino. I medici l'hanno trasportata con le manovre di rianimazione ancora in corso. Per il momento non si sa se proprio la donna di 73 anni sia la conducente ad avere avuto un malore prima di scontrarsi con l'altro mezzo. Saranno i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi del caso, a cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Ieri un incidente mortale nel Bresciano

Solo ieri pomeriggio, nel Bresciano, un uomo di 66 anni – che si trovava in sella alla sua moto – è stato investito e ucciso. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 38 anni che è scappato via. Quest'ultimo è stato fermato poco dopo e sembrerebbe che avesse un tasso alcolemico oltre il limite consentito tanto che, come riportato dal giornale BresciaToday, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.