Frontale tra due auto a Marcheno, muore Ferdinando Tanghetti: l’altro automobilista era ubriaco Subito sono stati allertati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ferito anche l’altro automobilista risultato positivo all’alcoltest.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente nel pomeriggio a Brozzo di Marcheno, in provincia di Brescia. Qui un automobilista di 38 anni ha causato prima un tamponamento e poi è fuggito via. Mentre scappava in auto il 38enne ha travolto la Suzuki del 66enne Ferdinando Tanghetti, uccidendolo sul colpo. Subito sono stati allertati i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L'uomo era alla guida ubriaco

Ora si sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Sembra ormai certo che l'uomo che ha provocato l'incidente fosse alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite consentito: dopo l'esame dei test tossicologici per lui è scattato l'arresto con l'accusa di omicidio stradale. Come riporta Brescia Today, anche lui è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato alla Poliambulanza di Brescia.

Altro incidente mortale a Gorla Minore

Solo ieri altro incidente mortale a Gorla Minore, in provincia di Varese. Un uomo è morto a seguito dello schianto tra lo scooter sul quale stava viaggiando e un furgone. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, è avvenuto pochi minuti prima delle 9. La vittima stava percorrendo via Vittorio Veneto a bordo di uno scooter quando, per cause da accertare, si è scontrato contro un furgone. L'impatto è stato molto violento: l'uomo è stato sbalzato dal mezzo per diversi metri ed è finito contro un muretto. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Quando i soccorritori sono arrivati le condizioni dell'uomo sono subito apparse disperate: era in arresto cardio circolatorio a causa dei traumi multipli riportati.