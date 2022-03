Gorla Minore, si scontra con lo scooter contro un furgone e viene sbalzato su un muretto: morto un uomo Un uomo di 68 anni è morto questa mattina a Gorla Minore, in provincia di Varese. Era in sella al suo scooter quando si è scontrato per cause da accertare contro un furgone.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Incidente mortale nella mattinata di oggi, mercoledì 16 marzo, a Gorla Minore, in provincia di Varese. Un uomo è morto a seguito dello schianto tra lo scooter sul quale stava viaggiando e un furgone. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, è avvenuto pochi minuti prima delle 9. La vittima stava percorrendo via Vittorio Veneto a bordo di uno scooter quando, per cause da accertare, si è scontrato contro un furgone. L'impatto è stato molto violento: l'uomo è stato sbalzato dal mezzo per diversi metri ed è finito contro un muretto.

Quando i soccorritori sono intervenuti l'uomo era già in arresto cardio circolatorio

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Quando i soccorritori sono arrivati le condizioni dell'uomo sono subito apparse disperate: era in arresto cardio circolatorio a causa dei traumi multipli riportati. Le manovre per rianimarlo si sono purtroppo rivelate inutili e al personale del 118 non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso dell'uomo. Della vittima non si conoscono al momento le generalità né si sa se risiedesse a Gorla Minore: si conosce solo la sua età, aveva 68 anni.

Spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno per i rilievi del caso. Spetterà a loro sia ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, sia accertare eventuali responsabilità da parte del conducente del furgone, che non risulta aver riportato alcuna conseguenza a livello fisico nell'episodio.