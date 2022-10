Scontro tra due auto nella notte, una persona estratta dall’abitacolo: due feriti Terribile scontro tra due auto in provincia di Bergamo: cinque persone sono rimaste coinvolte, ma solo due sono state trasferite in ospedale. Una persona è stata estratta dall’abitacolo.

Ancora un incidente stradale sulle strade lombarde. In provincia di Bergamo, precisamente all'altezza di Bariano, due auto si sono scontrate fra loro. La dinamica ancora non è nota. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Chiari che sono intervenuti sul posto per svolgere tutti i rilievi del caso.

Per fortuna, nessuno avrebbe perso la vita o sarebbe rimasto gravemente ferito. Le immagini dell'incidente però sono impressionanti.

Una persona estratta dall'abitacolo di una delle due auto

L'incidente è avvenuto alle 2.15 lungo la BreBeMi. Oltre ai poliziotti, che dovranno stabilire eventuali responsabilità, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia che, oltre a mettere in sicurezza l'area e rimuovere i veicoli, hanno estratto dall'abitacolo una persona che era rimasta incastrata. Le auto infatti ne sono uscite distrutte.

Oltre ai pompieri, sono intervenuti anche i medici e i paramedici del 118 che sono stati inviati dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia.

Due persone trasferite in ospedale

Gli operatori sanitari, arrivati con due ambulanze e un'auto medica, hanno prestato le cure sul posto a ben cinque persone, di cui non sono state diffuse le generalità.

I medici, valutate le loro condizioni, hanno deciso di trasferire una persona in codice giallo e un'altra in codice verde: la prima è stata portata all'ospedale di Treviglio mentre la seconda all'ospedale di Zigonia. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Nessuna notizia circa un possibile test tossicologico o alcol test svolto sui conducenti per comprendere se fossero sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti.