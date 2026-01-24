Scontro tra bus e furgone nel Mantovano, lamiera si stacca e travolge un’auto: muore Rosario Castrovillari

Rosario Castrovillari era l’uomo di cinquant’anni che è morto dopo che un pezzo di lamiera si è staccato da un pullman e si è conficcato nel suo parabrezza. Il bus si era scontrato con un furgone.

Nella giornata di ieri, venerdì 23 gennaio 2026, si è verificato un incidente stradale a Volta Mantovana, comune in provincia di Mantova. Un furgone e un pullman si sono scontrati e, a causa dell'impatto, si è staccata una lamiera che è finita poi su un'automobile. Sul veicolo, c'era un uomo di cinquant'anni che è morto. La vittima si chiamava Rosario Castrovillari ed era originario di Bisignano, comune della provincia di Cosenza.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 20 lungo la strada provinciale Goitese, all'altezza del deposito dell'azienda Marcegaglia, dove c'è un incrocio in cui da diversi mesi sono in corso i lavori di realizzazione di una rotatoria. Dopo l'incidente, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Guidizzolo che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità.

Il furgone sarebbe uscito da una strada laterale e non avrebbe dato la precedenza al pullman. L'autista avrebbe provato a frenare, ma non sarebbe riuscito a evitarlo. Un pezzo di lamiera si sarebbe poi staccata dall'autobus conficcandosi nel parabrezza dell'automobile del cinquantenne, che sarebbe stato colpito a morte. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con tre ambulanze, due automediche e un elicottero, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del cinquantenne. Illeso il conducente del pullman come quello del furgone e i suoi passeggeri. Tutti i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati.

Castrovillari era laureato in Scienze Alimentari ed era residente a Goito, nel Mantovano, con la moglie e due figli da diversi anni. Era dipendente dell'azienda Italia Alimentari. Venerdì sera stava proprio rincasando dall'ufficio quando è avvenuto il terribile incidente. Era molto conosciuto a Goito per essere particolarmente attivo con la parrocchia e la comunità cattolica locale.