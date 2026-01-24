milano
video suggerito
video suggerito

Scontro tra bus e furgone nel Mantovano, lamiera si stacca e travolge un’auto: muore Rosario Castrovillari

Rosario Castrovillari era l’uomo di cinquant’anni che è morto dopo che un pezzo di lamiera si è staccato da un pullman e si è conficcato nel suo parabrezza. Il bus si era scontrato con un furgone.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Ilaria Quattrone
39 CONDIVISIONI
Rosario Castrovillari
Rosario Castrovillari

Nella giornata di ieri, venerdì 23 gennaio 2026, si è verificato un incidente stradale a Volta Mantovana, comune in provincia di Mantova. Un furgone e un pullman si sono scontrati e, a causa dell'impatto, si è staccata una lamiera che è finita poi su un'automobile. Sul veicolo, c'era un uomo di cinquant'anni che è morto. La vittima si chiamava Rosario Castrovillari ed era originario di Bisignano, comune della provincia di Cosenza.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 20 lungo la strada provinciale Goitese, all'altezza del deposito dell'azienda Marcegaglia, dove c'è un incrocio in cui da diversi mesi sono in corso i lavori di realizzazione di una rotatoria. Dopo l'incidente, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Guidizzolo che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità.

Il furgone sarebbe uscito da una strada laterale e non avrebbe dato la precedenza al pullman. L'autista avrebbe provato a frenare, ma non sarebbe riuscito a evitarlo. Un pezzo di lamiera si sarebbe poi staccata dall'autobus conficcandosi nel parabrezza dell'automobile del cinquantenne, che sarebbe stato colpito a morte. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con tre ambulanze, due automediche e un elicottero, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del cinquantenne. Illeso il conducente del pullman come quello del furgone e i suoi passeggeri. Tutti i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati.

Leggi anche
È morto in ospedale a Bergamo l'operaio travolto dalla ribalta di un camion e sommerso dal carico di mais nel Cremonese

Castrovillari era laureato in Scienze Alimentari ed era residente a Goito, nel Mantovano, con la moglie e due figli da diversi anni. Era dipendente dell'azienda Italia Alimentari. Venerdì sera stava proprio rincasando dall'ufficio quando è avvenuto il terribile incidente. Era molto conosciuto a Goito per essere particolarmente attivo con la parrocchia e la comunità cattolica locale.

Attualità
Cronaca
Lombardia
39 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Davide Lacerenza: “Bevevo 30mila euro di champagne al mese, ora mangio i broccoli. Wanna Marchi? La mia maestra”
"Sono stato tra i primi strip-man d'Italia": Davide Lacerenza e i principi della notte di Milano
"Stefania Nobile? Molti la vedono come il diavolo, ma se il diavolo è al tuo fianco puoi fare di tutto"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views