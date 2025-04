Scontro tra auto e tram a Rozzano, due ragazzi feriti: linea Atm bloccata e traffico rallentato

video suggerito

Lo scontro tra auto e tram a Rozzano (Fonte: Facebook)

Oggi pomeriggio un'automobile e un tram si sono scontrati a Quinto de' Stampi, una frazione di Rozzano. Sull'auto viaggiavano due ragazzi, il conducente di 22 anni e una 20enne: entrambi sono rimasti lievemente feriti. Nell'impatto, avvenuto per cause ancora da accertare, l'auto è stata trascinata per diversi metri e ha abbattuto un palo semaforico.

L'incidente è avvenuto attorno alle 16:00 di oggi, lunedì 28 aprile, all'incrocio tra via Eugenio Curiel e viale Isonzo, vicino al centro commerciale Fiordaliso. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'accaduto, ma dalle prime ricostruzioni pare che l'auto, una Toyota bianca, provenisse da via Isonzo quando si è schiantata contro il tram che in quel momento stava attraversando l'incrocio. La vettura è stata trascinata per alcuni metri dal mezzo pesante e nel tragitto ha distrutto un impianto semaforico.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno prestato una prima assistenza ai due ragazzi: il conducente, rimasto lievemente ferito, è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Rozzano, mentre la 20enne se l'è cavata con alcune contusioni.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli ispettori dell'Atm e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a fare luce sulla dinamica dell'accaduto. L'incidente ha avuto ripercussioni sul traffico delle strade circostanti, con diversi rallentamenti e il blocco della linea 15 del tram tra Gratosoglio e Rozzano.