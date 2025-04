video suggerito

Scontro tra un autobus di Atm e un suv a Milano: due persone in ospedale Oggi pomeriggio un suv e un autobus di Atm si sono scontrati a Milano tra viale Sondrio e Via Timavo. In ospedale, ma senza gravi ferite, le due persone a bordo dell'auto. Sono in corso gli accertamenti della Polizia per stabilire le responsabilità dei conducenti.

Oggi pomeriggio un suv e un autobus si sono scontrati vicino alla stazione centrale di Milano. Le due persone a bordo dell'auto sono state trasportate in ospedale mentre sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Milano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 15:30 di oggi, giovedì 3 aprile. Stando alle prime ricostruzioni, il mezzo di atm stava seguendo il percorso della linea 92 quando, procedendo nella corsia preferenziale di viale Sondrio in direzione Zara, si è scontrato con un suv che attraversava l'incrocio arrivando dalla perpendicolare via Timavo e procedendo verso il centro della città.

Non è ancora chiaro quale dei due mezzi non abbia rispettato la precedenza: sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Milano, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per effettuare i primi rilievi e accertare le responsabilità dei conducenti.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 non hanno trovato persone gravemente ferite e hanno trasferito all'ospedale Fatebenefratelli le due persone all'interno dell'automobile: un uomo di 74 anni e una donna di 69. Le loro condizioni sarebbero comunque buone.

L'incidente e le relative operazioni di soccorso hanno provocato alcuni rallentamenti e variazioni sulle linee Atm della zona, in particolare sulla 90, la 91 e la 92.